На Большой Пороховской улице мужчина отрабатывал меткость, стреляя из рогатки по автобусам

В результате были повреждены боковые стекла машин ЛиАЗ и Volgabus.

В Красногвардейском районе Петербурга задержали местного жителя, стрелявшего из рогатки по общественному транспорту. По данным МВД России, инцидент произошел 29 сентября.

В полицию обратились водители двух маршрутных автобусов, заявившие о стрельбе на Большой Пороховской улице. В результате были повреждены боковые стекла машин ЛиАЗ и Volgabus. К счастью, никто не пострадал. Тогда возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Уже 30 сентября на Среднеохтинском проспекте поймали 34-летнего мужчину, дважды судимого за незаконный оборот наркотиков. Из его квартиры изъяли рогатку с металлическими шариками.

Ранее мы рассказывали о том, что конфликт на заправке в Невском районе закончился стрельбой.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти