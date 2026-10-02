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На Большой Пороховской улице мужчина отрабатывал меткость, стреляя из рогатки по автобусам

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В результате были повреждены боковые стекла машин ЛиАЗ и Volgabus.

В Красногвардейском районе Петербурга задержали местного жителя, стрелявшего из рогатки по общественному транспорту. По данным МВД России, инцидент произошел 29 сентября. 

В полицию обратились водители двух маршрутных автобусов, заявившие о стрельбе на Большой Пороховской улице. В результате были повреждены боковые стекла машин ЛиАЗ и Volgabus. К счастью, никто не пострадал. Тогда возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ. 

Уже 30 сентября на Среднеохтинском проспекте поймали 34-летнего мужчину, дважды судимого за незаконный оборот наркотиков. Из его квартиры изъяли рогатку с металлическими шариками. 

Ранее мы рассказывали о том, что конфликт на заправке в Невском районе закончился стрельбой. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: красногвардейский район, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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