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В дворницкой на проспекте Энтузиастов поселились попугаи и амадины
Сегодня, 14:59
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В дворницкой на проспекте Энтузиастов поселились попугаи и амадины

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Разводить маленьких птиц начали по семейной традиции.

В дворницкой на проспекте Энтузиастов поселились пернатые – два попугая и амадины. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на администрацию Красногвардейского района. 

Разводить маленьких птиц начали по семейной традиции. Амадины красиво поют и щебечут. Также они и не растерялись перед камерой, приняв фотогеничные позы. 

Сотрудники ручного труда кормят пернатых и следят за чистотой клеток. В будущем в дворницкой хотят оборудовать большой вольер. Тогда у маленьких птичек будет еще больше места, а у работников – еще один повод для хорошего настроения. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти видеоловушка засняла, как тетерев токует перед самкой. Ученые называют подобное брачное поведение ложным током. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района 

Теги: красногвардейский район, птицы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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