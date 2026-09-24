В дворницкой на проспекте Энтузиастов поселились попугаи и амадины

Разводить маленьких птиц начали по семейной традиции.

В дворницкой на проспекте Энтузиастов поселились пернатые – два попугая и амадины. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на администрацию Красногвардейского района.

Разводить маленьких птиц начали по семейной традиции. Амадины красиво поют и щебечут. Также они и не растерялись перед камерой, приняв фотогеничные позы.

Сотрудники ручного труда кормят пернатых и следят за чистотой клеток. В будущем в дворницкой хотят оборудовать большой вольер. Тогда у маленьких птичек будет еще больше места, а у работников – еще один повод для хорошего настроения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти видеоловушка засняла, как тетерев токует перед самкой. Ученые называют подобное брачное поведение ложным током.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района