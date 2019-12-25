На проспекте Энергетиков открыли самый большой кабинет педиатра

К кабинету прикреплены порядка 2 тыс. детей, общая площадь его помещений составляет 628 квадратных метров.

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова заработал самый большой кабинет врача-педиатра в Красногвардейском районе. Филиал детской поликлиники №68 расположен на проспекте Энергетиков, рассказали 11 сентября в Смольном.

К кабинету прикреплены порядка 2 тыс. детей, общая площадь его помещений составляет 628 квадратных метров. Вести приемы здесь будут два участковых педиатра, оториноларинголог, невролог, травматолог-ортопед, детский эндокринолог, офтальмолог, детский кардиолог и врач ультразвуковой диагностики. Ребят с признаками острых инфекционных заболеваний планируют принимать через фильтр-бокс. Кроме того, в медицинском учреждении есть комната матери и ребенка и игровая зона.

Запись доступна на портале "Здоровье петербуржца", по телефону службы "122" и через чат-бот в MAX.

Ранее на Piter.TV: новая поликлиника появилась в Петродворцовом районе.

Фото: ВКонтакте / Андрей Хорт