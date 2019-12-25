Новую поликлинику на 800 посещений открыли на Васильевском острове

Под одной крышей объединили все виды амбулаторной помощи.

Новый объект здравоохранения построили на набережной Миклухо-Маклая в Василеостровском районе. Новое поликлиническое отделение № 137 стало одним из крупнейших в Северной столице, сообщила портал "Строительный Петербург".

В здании, площадь которого составляет 11,5 тыс. кв. метров, будут работать взрослое и детское отделения, дневной стационар и женская консультация. Кроме того, здесь есть взрослая и детская стоматология, а также круглосуточная станция скорой помощи. Все оснащены современным медицинским оборудованием.

В новой поликлинике будут принимать до 800 пациентов за сутки, это позволит существенно снизит нагрузку на действующие медучреждения Василеостровского района. Городская поликлиника №4 ведет свою историю с 1900 года, в прошлом году учреждение отметило 125-летие.

Ранее мы сообщали, что в Петродворцовом районе рядом с ЖК "Любоград" построили новую современную поликлинику.

Фото: пресс-служба Смольного