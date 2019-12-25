Новая поликлиника появилась в Петродворцовом районе Петербурга

Для пациентов сделали не только кабинеты, но и удобные зоны для ожидания.

В Петродворцовом районе рядом с жилым комплексом "Любоград" завершили строительство новой современной поликлиники. Медицинское учреждение скоро будет принимать до 420 пациентов за смену, сообщил портал "Строительный Петербург".

В поликлинике общей площадью более 3 тыс. кв. метров оборудованы кабинеты участковых терапевтов и врачей узкого профиля. Также в заднии будут работать служба неотложной помощи, рентген-кабинеты и диагностическое отделение. Для ожидающих приёма людей здесь предусмотрены просторные помещения. А продуманная система навигации поможет им быстрее найти определенный кабинет. Строительство соцального объекта вела ГК "КВС".

В микрорайоне уже работает детский сад на 260 мест. Кроме того, здесь планируется построить школу с бассейном на 875 учеников и еще одно дошкольное учреждение, которое смогут посещать 185 детей.

Ранее мы сообщали, что в Шушарах построят детскую поликлинику на 200 мест.

Фото: ГК "КВС"