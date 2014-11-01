Петербургские полицейские пресекли работу наркошопа

Были установлены координаты тайников на территории региона.

Полицейские в Петродворцовом районе пресекли работу наркошопа, который продавал метадон через интернет. В результате проведенных мероприятий задержали пятерых человек, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители поймали троих закладчиков: мужчину 32 лет и двух 41-летних рецидивисток, а также 48-летнюю мастер-кладчицу и 37-летнюю женщину-администратора. В ходе обысков изъяли электронные весы, упаковочный материал, свертки с наркотическими средствами и мобильные телефоны.

Кроме того, были установлены координаты тайников на территории региона. При проверке изъяли 31 закладку, общая их масса – порядка 300 граммов. Участники группы причастны к восьми ранее возбужденным уголовным делам по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Видео, фото: пресс-служба МВД России