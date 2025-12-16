Обновленная Lada Niva Legend дебютировала на ПМЭФ с новым мотором и подвеской

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась премьера обновлённого внедорожника Lada Niva Legend. Представители бренда охарактеризовали модель как "узнаваемый брутальный дизайн с улучшенной начинкой".
Главное техническое новшество — новый восьмиклапанный двигатель объёмом 1,8 литра. Его крутящий момент вырос на 24 Н·м, а 80 процентов тяги доступны уже с 1 тысячи оборотов в минуту. Мощность мотора в компании пока не раскрывают, зато сообщают, что расход топлива в определённых режимах сократился вплоть до 30 процентов.
Инженеры также доработали ходовую часть: стабилизатор поперечной устойчивости смещён вперёд, что, по заявлению производителя, заметно улучшило управляемость и плавность хода. В оснащение внедорожника добавили фронтальную подушку безопасности для водителя и вентилируемые передние тормозные диски.
Среди прочих улучшений — цельноформованная шумоизоляция капота, рычаг КПП, смещённый ближе к водителю, рулевое колесо, унифицированное с Lada Granta, система кондиционирования, салонный фильтр и единый ключ для дверей и зажигания. Передняя панель, капот, крыша, задняя дверь и задний фартук теперь выполнены из двусторонней оцинкованной стали — такое решение применено впервые на Niva.
На стенде АвтоВАЗа также показали кроссовер Lada Azimut в новом синем цвете и один из первых экземпляров ВАЗ-2101 1970 года выпуска.
Ранее Piter.TV сообщал, что петербургские депутаты предложили устанавливать зеленые номера на электромобили.
Фото: Piter.TV
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