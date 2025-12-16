Обновленная Lada Niva Legend дебютировала на ПМЭФ с новым мотором и подвеской

АвтоВАЗ представил на форуме внедорожник с восьмиклапанным двигателем 1.8, который на 80 процентов реализует тягу уже с 1 тысячи оборотов. Расход топлива сократился до 30 процентов. Также автомобиль получил новые элементы оцинковки кузова.

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась премьера обновлённого внедорожника Lada Niva Legend. Представители бренда охарактеризовали модель как "узнаваемый брутальный дизайн с улучшенной начинкой".

Главное техническое новшество — новый восьмиклапанный двигатель объёмом 1,8 литра. Его крутящий момент вырос на 24 Н·м, а 80 процентов тяги доступны уже с 1 тысячи оборотов в минуту. Мощность мотора в компании пока не раскрывают, зато сообщают, что расход топлива в определённых режимах сократился вплоть до 30 процентов.

Инженеры также доработали ходовую часть: стабилизатор поперечной устойчивости смещён вперёд, что, по заявлению производителя, заметно улучшило управляемость и плавность хода. В оснащение внедорожника добавили фронтальную подушку безопасности для водителя и вентилируемые передние тормозные диски.

Среди прочих улучшений — цельноформованная шумоизоляция капота, рычаг КПП, смещённый ближе к водителю, рулевое колесо, унифицированное с Lada Granta, система кондиционирования, салонный фильтр и единый ключ для дверей и зажигания. Передняя панель, капот, крыша, задняя дверь и задний фартук теперь выполнены из двусторонней оцинкованной стали — такое решение применено впервые на Niva.

На стенде АвтоВАЗа также показали кроссовер Lada Azimut в новом синем цвете и один из первых экземпляров ВАЗ-2101 1970 года выпуска.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургские депутаты предложили устанавливать зеленые номера на электромобили.

Фото: Piter.TV