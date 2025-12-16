Петербургские депутаты предложили устанавливать зеленые номера на электромобили
Сегодня, 14:37
Депутаты Петербурга хотят упростить идентификацию электромобилей, для которых предусмотрены льготы. Об этом пишет Neva.Today, ссылаясь на текст, опубликованный на сайте городского парламента. 

Авторы документа сообщают, что электромобили становятся все более популярны как в Северной столице, так и по стране. Всего на территории России к началу года было зарегистрировано 80 тыс. таких машин, в Петербурге – 4 тыс. авто. Владельцам электромобилей предоставляются льготы. В частности, они могут бесплатно парковаться и не оплачивать проезд по трассам. 

Чтобы упростить идентификацию, депутаты города на Неве предлагают заполнять номерные знаки символами зеленого цвета на белом фоне с зеленой окантовкой. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге могут отменить транспортный налог для электромобилей. 

