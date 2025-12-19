Заправки для электромобилей заработали во всех районах Петербурга

Сейчас в Петербурге зарегистрировано порядка 7 тысяч электромобилей и более 10 тысяч подзаряжаемых гибридов.

Во всех 18 районах Петербурга установлены "быстрые" электрозарядные станции (ЭЗС) мощностью от 149 кВт для электрического и гибридного транспорта. Они позволяют заряжать электромобиль менее чем за полчаса. Такой масштабный результат достигнут благодаря реализации нацпроекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", информирует пресс-служба Смольного.

Город активно способствует развитию сети электрозарядных станций: ведет системную работу с инвесторами и территориальной сетевой организацией для подключения к электрическим сетям. Часть затрат инвесторам компенсируется из федерального бюджета. Для получения субсидий мы подтверждаем установку и работоспособность таких объектов инфраструктуры, а после проверки соответствия зарядных станций установленным требованиям — их ввод в эксплуатацию.

Благодаря совместным усилиям Петербург вышел на новый уровень — "быстрые" электрозарядные станции появились во всех районах города. В частности, в конце прошлого года ввели в эксплуатацию сразу три ЭЗС в Кронштадте, где раньше их вообще не было. Электромобильный парк продолжает расти, и это требует от города расширения и развития сети зарядных станций.

Сейчас в Петербурге зарегистрировано порядка 7 тысяч электромобилей и более 10 тысяч подзаряжаемых гибридов. В настоящее время общее количество общественных зарядных станций превышает 465. Только за прошлый год их общее число выросло более чем на 30%, а "быстрых" станций стало свыше 160. Помимо прочего, для удобства водителей в Северной столице работают четыре электрозарядных хаба, где одновременно можно заряжать более 10 электромобилей.

Фото: Правительство Петербурга