Смольный раскрыл данные о безопасности энергетики Петербурга

Отопительный сезон 2025-2026 годов прошел в штатном режиме.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе не зафиксировали серьезных инцидентов на объектах энергетической инфраструктуры в течение отопительного сезона. Об этом он сообщил на рабочем совещании правительства, посвященном итогам осенне-зимнего периода.

По словам Беглова, энергетические объекты сейчас находятся под особой угрозой, однако в Петербурге серьезных проблем не возникало. Губернатор отметил, что в городе не было случаев повреждения энергообъектов, вызванных преднамеренными действиями. Он уточнил, что были какие-то нюансы, но они не носят того характера.

Александр Беглов также подчеркнул, что отопительный сезон 2025-2026 годов прошел в штатном режиме, несмотря на холодную зиму. По его словам, крупных аварий за этот период в городе не произошло.

