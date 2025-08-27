В Петербурге утвердили проект расширения проспекта Энгельса

На рабочем совещании правительства 25 мая одобрили проекты планировки территории. Существующий Парнасский путепровод сделают односторонним для движения на север, а рядом построят новый для транспорта в южном направлении.

На рабочем совещании правительства Санкт-Петербурга 25 мая утвердили проекты планировки территории для расширения проспекта Энгельса перед Кольцевой автодорогой и строительства путепровода на пересечении с Суздальским проспектом.

Ключевым объектом станет реконструкция Парнасского путепровода в створе проспекта Энгельса. Губернатор Александр Беглов отметил, что сейчас сооружение уже не справляется с транспортной нагрузкой. По его словам, путепровод связывает основную часть Выборгского района с крупным жилым кварталом "Северная долина". По нему идет большой поток автомобилей в пригородном направлении, а пропускная способность уже недостаточна.

Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева сообщила, что существующий Парнасский путепровод реконструируют и сделают односторонним — движение по нему будет организовано только в северном направлении. Рядом планируется построить еще один аналогичный путепровод, который обеспечит движение транспорта в сторону юга.

