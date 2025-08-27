Петербуржцам рассказали о транспортных ограничениях и логистике во время ПМЭФ 2026

Основные запреты для грузового транспорта введут со 2 по 6 июня на участках Пулковского и Петербургского шоссе, Витебского проспекта и КАД. Также ограничат движение электросамокатов, а на южных магистралях закроют площадки отдыха для водителей.

ПМЭФ-2026 пройдет в Петербурге с 3 по 6 июня. Основные транспортные ограничения установят на пять дней — с 00:00 2 июня до 23:59 6 июня. Некоторые подготовительные меры, в частности запрет остановки на отдельных улицах, ввели уже с середины мая.

Со 2 по 6 июня вводится полный запрет движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны на следующих участках: Пулковское шоссе от Волхонского до Дунайского проспекта, Петербургское шоссе от Пулковского до Кузьминского шоссе, а также Витебский проспект от Московского шоссе до Петербургского шоссе. На КАД запрет будет действовать с 60-го по 94-й километр — от развязки с Софийской улицей до пересечения с трассой Марьино — Ропша. На том же отрезке закроют все площадки отдыха для водителей. Исключение составят автозаправочные станции.

В Шушарах с 16 мая до 31 мая действует полный запрет остановки на Сарицкой улице. Нарушителей будут эвакуировать. С 00:00 3 июня до 16:00 7 июня ограничат движение и парковку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в шести районах: Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном.

В центре города возможны кратковременные перекрытия из-за проезда кортежей. Сервисы такси и каршеринга включены в "белые списки" Минцифры, поэтому их приложения продолжат работать даже при ограничениях интернета. Общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. Операторы увеличат ёмкость сетей сотовой связи и интернета в зоне "Экспофорума". Отмен или изменений маршрутов общественного транспорта не планируется, пишет ДП.

В дни форума между Москвой и Петербургом запустят сдвоенные "Сапсаны". Увеличенными составами будут курсировать поезда из Москвы в Петербург: №778 (1, 2, 4 июня в 17:40), №780 (3, 6 июня в 19:30), №754 (8 июня в 05:45), №756 (6 июня в 06:50). Из Петербурга в Москву отправятся №759 (1-4 июня в 09:00), №781 (5 июня в 19:10), №767 (6 июня в 13:00), №777 (7 июня в 17:10).

В центральной акватории с 23:00 до 05:00 ограничено движение маломерных судов. Гидроциклам запрещено выходить на 20 водных объектах. С 7 мая по 17 ноября действует запрет на движение гидроциклов и маломерных судов, не подлежащих госрегистрации, на Неве от Благовещенского до Большого Обуховского моста, а также на Малой Неве, Большой и Малой Невках, Кронверкском проливе, канале Грибоедова, Мойке, Фонтанке, Крюковом канале и Зимней канавке. Официальных изменений в графике разводки мостов не анонсировали.

