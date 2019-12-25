Празднование Дня города в Петербурге впервые растянется на неделю

Программа стартовала 25 мая с концерта в БКЗ "Октябрьский", продолжится 27 мая традиционными событиями и завершится 30 мая фестивалем на "Газпром Арене". Среди участников — Василий Герелло, Зара, Мартин, Mona, Bushido Zho и Ваня Дмитриенко.

Празднование Дня города в Санкт-Петербурге в этом году впервые растянется на целую неделю. Как сообщил председатель комитета по культуре Федор Болтин на пресс-конференции в ТАСС, всего запланировано 230 мероприятий.

Праздничный марафон стартовал 25 мая с концерта в БКЗ "Октябрьский". Болтин отметил, что программа соединит в себе и ленинградскую эстраду, и петербургские мелодии, и современных авторов. Среди заявленных исполнителей — Василий Герелло, Григорий Чернецов, Зара и молодые артисты.

Основные торжества по традиции пройдут 27 мая. Программа продолжится 29 мая гала-концертом "Классика на Дворцовой" с участием 250 артистов и проектом "Музыка Дворцового моста" с его внеурочной разводкой в полночь. Завершится праздничная неделя 30 мая масштабным фестивалем на "Газпром Арене". Там состоятся "Петровские ассамблеи 3.2.3" с выступлениями популярных у молодежи исполнителей — Мартина, Mona, Bushido Zho. Хедлайнером станет Ваня Дмитриенко. Ранее городские власти объявили о "генеральной уборке" к празднику.

Ранее сообщалось, что похолодание закончится с 30 числа: температура воздуха снова составит +15…+20 градусов.

Фото: Piter.TV