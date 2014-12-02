В Смольном утвердили изменения в проект планировки квартала во Фрунзенском районе

На рабочем совещании под руководством губернатора Петербурга Александра Беглова были утверждены изменения в проект планировки квартала во Фрунзенском районе, расположенном между Обводным кварталом и Боровой улицей. Как сообщили в пресс-службе Смольного, планировочная документация была разработана ещё в 2010 году, однако теперь её привели в соответствие с современными требованиями.

Данная территория, застроенная ещё до революции, нуждается в развитии. В первую очередь планируется реконструкция детского сада на 125 мест. Также предусмотрено обновление бывшего Дома культуры 10-летия Октября, который будет преобразован в современный многофункциональный культурный объект.

В рамках проекта также запланирована реконструкция административного здания и строительство трансформаторной подстанции. Заключение КГИОП подтвердило соблюдение всех режимов в границах охранных зон.

