Цифровая доступность музеев: какие экспонаты Петербурга можно изучить онлайн

Шедевры Петербурга теперь на расстоянии клика: чтобы рассмотреть детали картин Карла Брюллова или заглянуть в закрытые фонды Эрмитажа, теперь достаточно иметь в руках смартфон.

Музеи Петербурга больше не ограничиваются историческими зданиями. Теперь посетить Кунсткамеру или Русский музей можно не выходя из дома. Сегодня цифровая среда музеев Северной столицы – это не просто каталоги с фото, а полноценная дополненная реальность, доступная из любой точки мира.

Причины цифровизации музеев

Сегодня цифровая трансформация музеев — это необходимый процесс. Культурная среда Петербурга адаптируется к изменениям, которые диктует время. Музеи создают цифровые платформы не только потому, что это "модно". Согласно глобальным исследованиям цифровых стратегий, которые проводил Международный совет музеев (ICOM), переход в онлайн для площадок Северной столицы был необходим по нескольким причинам:

– Конкуренция с играми, соцсетями и стриминговыми платформами

В эпоху изобилия информации музеи сталкиваются с необходимостью привлекать и удерживать аудиторию. Молодое поколение, выросшее в мире технологий, привыкло к интерактивности и новым форматам. Чтобы музеи могли конкурировать с виртуальными развлечениями, необходимо интегрировать технологии в свои экспозиции.

– Оцифровка коллекций делает культурное наследие более доступным

Люди могут хотеть посетить тот или иной музей, но за неимением средств, невозможности активного передвижения или при отсутствии свободного времени не могут насладиться экспозицией. Тут на помощь приходит цифровая среда, даже сидя дома под пледом любой желающий может "окультуриться".

– Современные технологии могут оживить историю, показать то, что было утрачено

К примеру, в разделе "Реконструкции" на официальном сайте "Эрмитажа" можно увидеть 3D-модели бомбоубежищ 1941-1942 г.

– Коммуникационные возможности

Цифровые платформы позволяют музеям выстраивать диалог с аудиторией, создавать онлайн-сообщества, продвигать мероприятия через социальные сети. Это усиливает роль музея как коммуникативного и культурного центра.

Однако, несмотря на все удобства, которые дарит цифровизация, важно находить баланс, чтобы технологии работали на раскрытие ценности оригинала, а не заменяли его.

От "эффекта присутствия" до сверхдетального изучения

Цифровая среда Петербургских музеев сегодня предлагает два принципиально разных сценария: вы можете стать обычным зрителем в пустых залах или превратиться в исследователя, который досконально изучает экспонаты ближе, чем это позволяют правила музея.

Один из известнейших музеев Петербурга – Эрмитаж, можно посетить виртуально.

Эрмитаж строит свою жизнь вокруг трёх целевых программ: "Глобальный Эрмитаж" (два "кампуса" в Санкт-Петербурге — на Дворцовой площади и в Старой Деревне) шесть центров-спутников в других городах), "Книжный Эрмитаж" и "Небесный Эрмитаж" — стратегический проект развития присутствия в цифровом пространстве, мир цифровых технологий и эстетик. "Небесный Эрмитаж" развивается постоянно: появляются новые виртуальные туры, которые при помощи сферических панорам позволяют рассмотреть все залы постоянной экспозиции и временные выставки, в том числе закрывшиеся, а также воссозданные исторические интерьеры (уже доступны собственный сад Николая II, манеж и конюшни императорской резиденции, бомбоубежище). Новейший пример — виртуальный тур по Галерее Петра Великого c развернутыми аннотациями и живыми комментариями хранителей. Ольга Эбертс, руководитель пресс-службы Эрмитажа

На RUTUBE есть канал "Эрмитажная академия", где публикуются видео о различных шедеврах музейной коллекции. Там можно найти, к примеру, целый плейлист, посвященный картине "Вавилонская башня" работы Тобиаса Верхахта, которая хранится в закрытом фонде.

Посетить виртуально можно и Русский музей. По данным ежегодного рейтинга посещаемости "The Art Newspaper", этот музейный комплекс в 2025 году стал самым популярным в России и занял шестое место среди мировых музеев. На сайте можно посмотреть временные выставки, которые уже закончили экспонироваться, например Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова, основную экспозицию или Летний дворец Петра I. Помимо обзора шедевров, на сайте доступны видеоматериалы, которые раскрывают скрытые смыслы картин и позволяют заглянуть в мастерские реставраторов. В рамках проекта для сотрудников информационно-образовательных центров можно посмотреть в записи или посетить онлайн следующие мероприятия: научно-практические семинары, конференции, рабочие встречи, круглые столы, тренинги и мастер-классы.

Кунсткамера – это еще один музей, который имеет цифрового двойника с дополненной реальностью. Перейдя по ссылке, можно увидеть 3D-модель 1700-х годов, ознакомиться с залами, экспонатами, архитектурой и историей строительства. На платформе VK Видео есть канал Кунсткамера. Музей антропологии и этнографии, здесь находятся самые разные плейлисты, от семинаров и циклов лекций, до видео экскурсий гидов, рассказывающих о конкретном экспонате.

Помимо представленных выше петербургских музеев, можно также виртуально посетить еще несколько музеев по всей России.

Заменит ли цифровой формат реальное посещение

Цифровые форматы являются очень удобным дополнением к реальным экспозициям. Все больше музеев внедряют не только "виртуального двойника", но и уникальные мультимедийные проекты.

В феврале 2026 года Эрмитаж открыл первую полностью виртуальную (то есть не имеющую и не имевшую аналогов в реальном мире) экспозицию, которая представляет истории десяти выдающихся женщин в европейском искусстве XVII–XX веков через их произведения из собрания Эрмитажа. В будущем планируется открытие новых выставок серии "Искусство быть художницей", которые постепенно должны охватить всё "женское" искусство в собрании музея.

Параллельно с этим продолжает дополняться масштабный проект "Эрмитаж в годы войны", с разных сторон показывающий жизнь музея в блокаду Ленинграда и первые месяцы после неё. Ольга Эбертс, руководитель пресс-службы Государственного Эрмитажа

Огромная часть коллекции Эрмитажа скрыта в запасниках: многие шедевры — от хрупких гравюр до редких фотографий — годами находятся на реставрации или в силу ветхости вовсе не покидают фондов. Увидеть их вживую практически невозможно. Однако цифровизация и создание проектов вроде "Небесного Эрмитажа" решают эту проблему, открывая доступ к "невидимой" части музейного собрания.

Благодаря оцифровке, стало доступно подавляющее большинство экспонатов, хранящихся в Эрмитаже. Гравюры, рисунки и фотографии нельзя долго держать на свету, поэтому в постоянной экспозиции музея их нет; при этом графическое собрание Эрмитажа насчитывает более 620 тыс. единиц хранения, среди которых безусловные мировые шедевры и уникальные памятники. То же касается тканей, в том числе костюмов и ковров. Оцифровка этих предметов важна не только простым любителям искусства: сайт Эрмитажа много лет служит платформой для различных исследователей. Ольга Эбертс, руководитель пресс-службы Государственного Эрмитажа

Вопрос о том, вытеснит ли "цифра" физические залы, постепенно уходит в прошлое. Сегодня эксперты рассматривают диджитал-среду не как конкурента, а как необходимую инфраструктуру для подготовки зрителя. В Государственном Эрмитаже подчеркивают, что цифровая копия — это прежде всего инструмент адаптации классического музея к запросам современного зрителя.

"Реальный" и "виртуальный" Эрмитажи не конкурируют за посетителя, но и прямой связи между ростом посещаемости выставочных комплексов музея и развитием его цифровой копии нет. Современные технологии действительно повышают интерес к музею, но иначе, являясь полноценным приложением к Эрмитажу в цифровом пространстве. Теперь к посещению музея можно основательно подготовиться: выбрать и изучить интересующие экспонаты, составить оптимальный маршрут, заранее приобрести билеты. Цифровая копия необходима музею XIX века, чтобы сохранять возможность правильного восприятия современным зрителем. Ольга Эбертс, руководитель пресс-службы Государственного Эрмитажа

Сегодня искусственный интеллект является неотъемлемой частью нашей жизни. Его присутствие ощущается во всех сферах, и даже такие консервативные институции, как музеи, активно внедряют эти технологии в свою практику. Сегодня ИИ берет на себя две принципиально разные роли: он становится и "лицом" музея для широкой публики, и незаменимым инструментом в закрытых фондах. От ответов на простые вопросы туристов до сложнейших научных открытий, на которые раньше уходили десятилетия, – возможности нейросетей в Эрмитаже наглядно иллюстрируют эти изменения.

С конца 2025 года во входных зонах Главного музейного комплекса и Главного штаба Эрмитажа в тестовом режиме работает цифровой интеллектуальный помощник Леонардо. Это система искусственного интеллекта, созданная и обучаемая, чтобы отвечать на вопросы посетителей. Леонардо может рассказать про действующие временные выставки или помочь спланировать визит в музей. После завершения испытаний интеллектуального помощника не исключено масштабирование системы, после чего установить цифрового агента Эрмитажа на свой телефон сможет любой желающий.

Искусственный интеллект уже активно применяется в научных исследованиях, особенно таких, где требуется анализ большого массива данных. Например, с его помощью удалось сопоставить коллекции английских гравюрных карикатур XVIII–XIX веков из Британского музея (около 24,7 тыс. изображений) и Эрмитажа (около 8 тыс. изображений), на что у человека ушло бы около 30 лет. Алгоритм на основе классических методов компьютерного зрения и нейросетевых подходов, разработанный специалистами музея и Европейского университета, обнаружил 2677 редких карикатур из коллекции Эрмитажа, которых нет в Британском музее. Ольга Эбертс, руководитель пресс-службы Государственного Эрмитажа

И все-таки, способен ли цифровой формат заменить реальное посещение музея?

Не заменит никогда. Ольга Эбертс, руководитель пресс-службы Государственного Эрмитажа

Сколько бы не существовало интереснейших виртуальных выставок, мультимедийных спецпроектов, образовательных лекций, они никогда не заменят реальное посещение музея. Цифровизация, при всех ее успехах, не способна передать атмосферу подлинника.

В психологии есть понятие сопричастности: мы стоим около картины, буквально вступаем в диалог с историей, чувствуем масштаб мазка, фактуру холста и даже специфическую акустику музейного зала. Такой опыт невозможно получить в цифровой среде, даже используя очки дополненной реальности. Цифровая среда выступает скорее посредником между музеем и аудиторией, а не полноценной альтернативой реальному посещению.

Материал подготовила Елизавета Антоненкова (молодёжная редакция Piter.TV)

Пасхальное яйцо как оберег: в Российском этнографическом музее раскрывают тайны старинных обрядов

Коллаж: Piter.TV/Freepik