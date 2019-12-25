"Петербург – экспозиция под открытым небом": во всем мире отмечается День музеев
В Петербурге их – более 200.

Сегодня, 18 мая, отмечается Международный день музеев. Петербуржцев поздравил губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что по серебряной карте жители бесплатно посетили музеи и выставки более 140 тысяч раз.

В Петербурге работает более 200 музеев. Например, крупнейший из них – этнографический, его коллекцию собирали несколько поколений ученых. Также миллионы гостей каждый год посещают Эрмитаж, Русский музей, Петергоф и Царское Село. Кроме того, в этом году в двадцатый раз прошла "Ночь музеев". Для посетителей открыли более 140 галерей и выставочных залов. 

В числе значимых проектов последнего времени - выставка "Великая, Малая, Белая" в Музее политической истории, Мастерская театрального художника в Шереметевском дворце, экспозиции "Все Бенуа" и "Русский императив" в Манеже.

Отметим, что в России насчитывается около 6 тыс. музеев, которые ежегодно привлекают более 100 млн посетителей. Это и крупные федеральные гиганты, и скромные муниципальные собрания, и частные галереи. Львиная доля внимания по-прежнему прикована к сокровищницам Москвы и Петербурга.

Ранее сообщалось, что "Ночь музеев" собрала 60 тыс. посетителей. 

