Пенсионерка, пострадавшая после падения у станции "Политехническая", получит компенсацию
Сегодня, 13:17
Причиной стала плохая уборка площадки со стороны подрядной организации.

Прокуратура метрополитена Петербурга провела проверку по обращению пенсионерки с инвалидностью. В январе женщина, спускаясь по пандусу у станции "Политехническая", поскользнулась и упала, получив травмы. Причиной стала плохая уборка площадки со стороны подрядной организации, рассказали 18 мая в надзорном ведомстве. 

Прокурор обратилась в суд с требованием о взыскании с общества с ограниченной ответственностью компенсации морального вреда. В настоящее время заявление рассматривают. 

Ранее на Piter.TV: пожилая петербурженка получит 418 тыс. рублей компенсации за травму на лестнице. Ее госпитализировали с разрывом мениска.

Фото: Piter.TV 

