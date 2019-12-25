Пенсионерка, пострадавшая после падения у станции "Политехническая", получит компенсацию

Прокуратура метрополитена Петербурга провела проверку по обращению пенсионерки с инвалидностью. В январе женщина, спускаясь по пандусу у станции "Политехническая", поскользнулась и упала, получив травмы. Причиной стала плохая уборка площадки со стороны подрядной организации, рассказали 18 мая в надзорном ведомстве.

Прокурор обратилась в суд с требованием о взыскании с общества с ограниченной ответственностью компенсации морального вреда. В настоящее время заявление рассматривают.

