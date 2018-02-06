Россия увеличила экспорт подсолнечного масла

В 2026 году ключевыми импортёрами российского подсолнечного масла остаются Индия, Турция, Китай, Белоруссия и Египет – именно эти страны формируют основной внешний спрос.

Экспорт подсолнечного масла из России за год вырос на 10%. Как сообщает "КоммерсантЪ", оживление на рынке связано с ростом интереса иностранных покупателей и благоприятной ценовой конъюнктурой.

Дополнительным стимулом для поставщиков стало снижение экспортной пошлины более чем в два раза, что сделало внешние продажи значительно выгоднее.

В 2026 году ключевыми импортёрами российского подсолнечного масла остаются Индия, Турция, Китай, Белоруссия и Египет – именно эти страны формируют основной внешний спрос.

Несмотря на положительную динамику, участники рынка пока не спешат пересматривать прогнозы на весь сезон. Потенциал дальнейшего роста ограничен пропускной способностью терминалов и осторожностью самих покупателей, которые не готовы резко увеличивать объёмы закупок.

Ранее мы сообщили о том, что Россельхознадзор проконтролировал экспорт 66,5 тонн рыбы из Петербурга в Швейцарию.

Фото: Magnific (chandlervid85)