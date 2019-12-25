Игорь Гордин отметил день рождения без Юлии Меньшовой

Актёр театра и кино Игорь Гордин отметил 61-й день рождения в узком семейном кругу, собрав в уютном московском ресторане только самых близких — детей и невестку. Юлия Меньшова, его супруга, не появилась ни на фотографиях, ни в блоге, что сразу привлекло внимание поклонников. Об этом пишет "Петербург2".

Праздник прошёл камерно и по-домашнему: именинник задул свечу на торте в окружении сына Андрея с женой и дочери Таисии. Такой формат вечера — без шумного банкета и публичности — отражает современную тенденцию среди известных людей, которые всё чаще предпочитают сохранять семейные события вдали от посторонних глаз.

Отсутствие Юлии Меньшовой на ужине породило волну обсуждений среди подписчиков. В её блоге в этот день были только новые фото собаки, а о дне рождения мужа — ни слова. Это вновь подняло вопрос о балансе между публичной жизнью и личным пространством, особенно для звёздных пар, которые устали от постоянного внимания.

История отношений Юлии Меньшовой и Игоря Гордина не раз становилась предметом обсуждения: они поженились в 1997 году, спустя семь лет расстались, но через четыре года воссоединились и с тех пор вместе. Их дети, Андрей и Таисия, продолжили семейную творческую династию, окончив Школу-студию МХАТ.

Семейные праздники без лишней помпы становятся всё более популярными среди публичных людей — это позволяет сохранить искренность момента и избежать давления со стороны общества. Для семьи Гордина такой подход выглядит осознанным выбором, соответствующим современным тенденциям отношения к личной жизни.

Фото: Кадр из сериала "Нулевой пациент" (2022)