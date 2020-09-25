Актёр Александр Волохов: "Хотел бы отдохнуть у бабушки в деревне — пусть даже и у чужой"

В эфире телеканала ТНТ продолжается показ нового сериала "Кузя. Путь к успеху" — спин‑оффа вселенной "Универа". Эдуард Кузьмин по прозвищу Кузя возвращается в родную деревню Агаповку, где неожиданно становится главой местного колхоза. Благодаря своей непосредственности и нестандартному подходу герой не только спасает хозяйство от распада, но и постепенно выводит его на новый уровень.

Актёр Александр Волохов, сыгравший роль завхоза в колхозе, рассказал, как городской житель смог прочувствовать деревенский колорит, поделился историями о профессиональных беседах с именитыми коллегами и объяснил, почему прогулки по Петербургу его вдохновляют. Артист также поделился мечтой о новых нестандартных ролях и дал напутствие начинающим актёрам.

— Расскажите о своём герое: какой он, какие у него цели и внутренние конфликты? Чем он вас заинтересовал как актёра?

— Мой герой — завхоз в колхозе. Это собирательный образ, основанный на стереотипах образа советского заводчанина: тот вставал в 4 утра, шёл на завод и в 16:00 возвращался домой. Единственный человек, которого боится завхоз, — главный инженер Пал Палыч. Отсюда и сверхзадача: заставить Пал Палыча верить завхозу в любой ситуации. Конфликты построены по простой схеме: извлекать из всего свою выгоду. Например, взять то, что плохо лежит, или после работы до глубокой ночи за рюмкой чая рассуждать с мужиками о вечном и так далее, но при этом оставаться на хорошем счету у Пал Палыча. Чтобы он не перевёл все стрелы на завхоза в случае недостачи или проблем в сфере его ответственности.

Мне было интересно примерить на себя образ деревенского жителя. Я сам родился и вырос в городе, детство провёл в пионерских лагерях и о деревне знаю только по рассказам одноклассников.

— В сериале много деревенского колорита и юмора. А вы сами хотели бы хотя бы на чуть‑чуть пожить деревенской жизнью?

— Я — городской житель. Когда после школьных каникул мы встречались с одноклассниками и делились историями о том, где, кто и как провёл лето, самые запоминающиеся были истории про деревню: про воровство соседских яблок, про картечь солью, про деревенские дискотеки и драки с местными. Я знаю всё это только по рассказам друзей. В том возрасте хотел бы отдохнуть у бабушки в деревне — пусть даже и у чужой.

Фото: Пресс-служба ТНТ

— Кто из актёров или режиссёров оказал на вас наибольшее влияние? Чему вы у них научились?

— Не могу выделить кого‑то одного. У меня есть привычка: когда на площадке оказывается известный, заслуженный или даже народный артист, то я, выждав какое‑то время, начинаю приставать с вопросами про нашу профессию. Кто‑то отделывается парой фраз, а с кем‑то мы разговариваем не один вечер, если это в экспедиции. Обсуждаем тонкости профессии: как лучше сыграть ту или иную эмоцию, как существовать в кадре, кому отдать предпочтение в подходе при подготовке к роли — Константину Станиславскому или Михаилу Чехову, какая система обучения лучше — наша или голливудская... Такие беседы откладываются на всю жизнь — это дополнительное обучение в процессе работы, своего рода курсы повышения квалификации.

— Часто бываете в Петербурге?

— Стабильно раз в год. Нравится просто гулять по городу, наслаждаясь архитектурой, вдохновляться необычными людьми, коих в Питере огромное множество.

— Есть ли в Петербурге места, которые вы считаете "своими" — где вам особенно хорошо думается, где вы вдохновляетесь?

— Меня в Питере вдохновляют не места, а люди. Это словами не передать, тут чувствовать надо: взгляды, одежда, походки, улыбки, темы разговоров. Питер — такой Питер.

Фото: Из личного архива Александра Волохова

— В каких знаковых местах Петербурга вам довелось сниматься? Какое из них запомнилось больше всего и почему?

— Мне не доводилось сниматься в Санкт‑Петербурге. Уверен, что этот момент настанет в ближайшем будущем.

— Если бы можно было выбрать любой сценарий для следующего проекта, каким бы он был — по жанру, настроению, масштабу?

— Мне нравятся сюжеты, где герои попадают в различные нестандартные ситуации и, используя нетривиальные методы, с блеском из них выходят. Например, "Синьор Робинзон" с Паоло Виладжо, "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано и, конечно, "Приключения итальянцев в России" с Андреем Мироновым и другими звёздами нашего кино.

Фото: Из личного архива Александра Волохова

— Какой совет вы дали бы себе в начале пути, зная то, что знаете сейчас? Применимо ли это к тем, кто только начинает актёрскую карьеру сегодня?

— Доверять ощущениям, сердцу, "чуйке". Делать сейчас, а не потом. Эти советы применимы к начинающим молодым актёрам при одном условии: нужно убрать подальше юношеский максимализм и мыслить рационально, но при этом не изменять своей мечте.

Главное фото: Из личного архива Александра Волохова