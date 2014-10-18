Актер Олег Алмазов из Петербурга принял участие в съемках сериала "Кузя. Путь к успеху"

4 мая в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера нового комедийного сериала "Кузя. Путь к успеху", который является спин-оффом популярной вселенной "Универ". Проект расскажет о дальнейшей судьбе одного из самых ярких персонажей — Эдуарда Кузьмина, известного как Кузя.

Сериал возвращает зрителей в знаменитую Агаповку, где разворачивается история о том, как бывший студент превратился в миллиардера. После своего громкого ухода из университета Кузя возвращается в родную деревню и неожиданно для всех становится главой местного колхоза. Используя свою природную смекалку и нестандартный подход к делу, он не только спасает хозяйство от разорения, но и выводит его на совершенно новый уровень.

Однако на пути к успеху его ждут серьезные испытания. Вокруг колхоза разворачивается настоящая интрига: влиятельный антагонист планирует захватить землю, чтобы построить на ней платную трассу, и пытается использовать Кузю в своих целях. На личном фронте герою тоже предстоит сделать непростой выбор — за его сердце борются две совершенно разные девушки: соседка Верка и городская красавица Даша, которая к тому же является дочерью его главного противника.

Для петербургской аудитории сериал представляет особый интерес благодаря участию в нем актеров, связанных с театральной культурой города. В частности, одну из ролей исполнил Олег Алмазов — уроженец Ленинграда, выпускник ЛГИТМиКа (ныне РГИСИ). Зрители старшего поколения помнят актера как радиоведущего "Эльдорадио", а театральная публика знает его по работам в "Балтийском доме", "Приюте комедианта" и других сценах города.

Проект реализован компанией Norm Production под руководством креативных продюсеров Евгения Соболева и Антона Колбасова. Режиссером выступил Александр Назаров, а за визуальную составляющую отвечали оператор Николай Платонов и художник-постановщик Наталья Якименко. Сериал сочетает в себе элементы комедии и драмы, доказывая, что верность своим корням и искренность могут стать главным капиталом на пути к успеху.

Несмотря на обширную фильмографию, для меня это первая работа на ТНТ, так что в каком-то смысле — настоящая премьера. Самым сложным в этом проекте оказался жанр: существование в кадре должно быть острым, характерным, но при этом нельзя переигрывать — фальшь зритель всегда чувствует. Бывает, что на бумаге шутка выглядит смешно, а в кадре не "стреляет", и тогда её приходится заново присваивать: где-то переставить слова, где-то добавить интонацию или междометие. Комедия — это всегда интересно, а комедия на ТНТ — вдвойне. Признаюсь честно: я почти никогда не смотрю свои работы, но этот проект обязательно посмотрю. Хотя бы потому, что результат для меня пока абсолютно непредсказуем. И есть ещё один нюанс — я не видел ни одной серии "Универа". Олег Алмазов, актёр сериала "Кузя. Путь к успеху"

Фото: Пресс-служба ТНТ