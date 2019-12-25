Петербургский актер Дмитрий Паламарчук сыграет главную роль в новом сериале "Подсудимый"

В понедельник, 20 апреля,на телеканале ТВ-3 состоялась премьера сериала "Подсудимый" — напряжённой детективной драмы, в которой следователь сам становится главным подозреваемым. Этот проект является российской версией нашумевшей корейской дорамы и уже успел завоевать признание зрителей на онлайн-платформах. В центре сюжета — принципиальный следователь СК Андрей Климов, роль которого исполнил петербургский актёр Дмитрий Паламарчук.

Главный герой известен своей несгибаемостью: он расследует самые запутанные дела, не делая поблажек даже самым влиятельным лицам. Однако судьба наносит ему сокрушительный удар. Придя в себя в тюремной камере, Климов с ужасом узнаёт, что его обвиняют в жестоком убийстве жены и дочери. Последние четыре месяца его жизни полностью выпали из памяти. Единственная нить, связывающая его с прошлым, — это незакрытое дело о гибели бизнесмена, где главным подозреваемым был брат жертвы.

Теперь, находясь по ту сторону закона, герой вынужден самостоятельно распутывать клубок интриг, чтобы восстановить справедливость и вернуть себе доброе имя. В этом расследовании тесно переплелись личная драма, предательство близких и отчаянная борьба за правду.

В актёрский состав также вошли Пётр Рыков, Елена Вожакина, Владимир Литвинов и Антон Гуляев. Производством сериала для НТВ занималась кинокомпания "Триикс Медиа", а режиссёром выступил Максим Бриус.

Дмитрий Паламарчук: "Если ты идёшь по неправильному пути, рано или поздно это приводит к последствиям".

