Число погибших в ДТП на "Скандинавии" выросло до четырёх

Полиция Выборгского района Ленинградской области возбудила уголовное дело по факту ДТП, унёсшего жизни четырёх человек, включая несовершеннолетнего. Авария произошла 30 мая около трёх часов дня на 124-м километре автодороги "Скандинавия". 46-летний водитель автомобиля "Лада Ларгус", двигаясь из Санкт-Петербурга в сторону Выборга, на левом закруглении не справился с управлением, совершил наезд на силовое ограждение справа, после чего съехал в кювет и опрокинулся на крышу.

В результате столкновения водитель и его пассажирки — женщины 47 и 75 лет — скончались на месте происшествия. Тяжело травмированный 11-летний мальчик был экстренно доставлен в больницу Выборга, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ребёнка не удалось.

Все пассажиры в момент ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

