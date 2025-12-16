Два подростка на питбайке влетели в "Ладу" на перекрёстке в Адмиралтейском районе

Не уступили дорогу.

Полиция Адмиралтейского района проводит проверку по факту аварии с участием несовершеннолетних. Инцидент произошёл 29 мая в 14:40 на перекрёстке 6-й Красноармейской улицы и улицы Егорова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 16-летний водитель питбайка при проезде нерегулируемого перекрёстка не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем "Лада Гранта" под управлением 46-летнего мужчины. В результате ДТП водитель двухколёсного транспорта и его 14-летний пассажир с травмами средней степени тяжести были госпитализированы.

В отношении подростка составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление без прав), ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований дорожных знаков), ст. 12.6 КоАП РФ (неприменение ремней безопасности или мотошлема), а также по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки детей). Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

