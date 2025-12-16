Сегодня, 8:32
На Фронтовой улице водительница Mazda насмерть сбила пенсионерку

Полицейские Петербурга проводят проверку по факту смертельной аварии в Петродворцовом районе, рассказали в МВД России. Накануне на Фронтовой улице 55-летняя водительница автомобиля Mazda CX-5 наехала на 74-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 

В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в ДТП в Тихвине пострадал юный самокатчик. Авария случилась на перекрестке улицы Карла Маркса и Кошевого проезда. Вместе с подростком на средстве индивидуальной мобильности был его друг. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

