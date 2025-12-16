Финансирование сельского хозяйства в 2025 году превысило 650 млрд рублей. В результате показатели отрасли выросли почти на 5%. Об этом сообщают в Правительстве страны.

Уточняется, что увеличено производство сырого молока и обеспечен стабильный выпуск готовой продукции. Внутренний рынок по итогам года был полностью обеспечен всеми продуктами питания.

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Патрушев напомнил, что перед отраслью стоит задача в ближайшие несколько лет значительно нарастить объёмы выпускаемой продукции. Для этого власти планируют повышать эффективность производства и снижать его себестоимость.

Прошу следить, чтобы наши производители в течение всего сезона были обеспечены семенами, техникой, удобрениями и топливом. По всем этим направлениям Правительство сохраняет необходимый набор инструментов регулирования и поддержки. Дмитрий Патрушев, заместитель председателя правительства РФ

