25 лет ЕГЭ: как изменился главный экзамен школьников за это время

Эксперимент с едиными тестами запустили в 2001 году.

Единый государственный экзамен существует уже 25 лет. В Минпросвещения рассказали, что изменилось за это время и какие нововведения ожидают школьников. В этом году ЕГЭ сдают 750 тыс. человек, а ОГЭ – 1,68 млн ребят.

В 2001 году запустили первые тесты в пилотных регионах страны, в 2003 году к эксперименту привлекли уже 47 субъектов России, в 2009 – ЕГЭ становится обязательным и получает государственный статус. Отмечается, что единый экзамен снял любые территориальные барьеры при поступлении в лучшие вузы страны. В 2010 году власти закрепили возможность подавать документы сразу в пять вузов на пять направлений.

В Минпросвещения уточнили, что изменения ждут историков. Устный экзамен по этому предмету будет проводиться с 2027 года в форме допуска к ГИА. Испытание будут проводить с января по апрель. Оценят способность логично излагать мысли и анализировать исторические процессы.

Ранее сообщалось, что в России предложили компенсировать проезд абитуриентам из сел.

Фото: Magnific