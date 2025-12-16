Онищенко: живой экзамен дает полную картину о знаниях, чем дипломная работа

В РАН оценили предложение Минобрнауки о трансформации защиты диплома из-за развития ИИ.

Устный экзамен, который проводится в формате живого общения, дает более полную картину о глубине знаний студента по сравнению с дипломной работой. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "ТАСС". Эксперт оценил предложение министра по науке и высшему образованию Валерия Фалькова по возможной трансформации защиты дипломных работ в пользу проверки знаний не в текстовом виде, а предоставлении человеком устного ответа. Такое решение может быть принято из-за развития искусственного интеллекта (ИИ).

У медиков дипломной работы нет, мы всегда сдавали экзамены на разных курсах, и даже у постели больного... что умеет человек, как он использует свои знания. Там можно направление беседы менять, углубляться через вопросы, выявлять глубину знаний студента. Геннадий Онищенко, эксперт

Академик РАН заметил, что несмотря на то, что в прошлом нейросетей не было, однако возможность списать дипломную работу у россиян всегда была. Речь идет о том, что студенты брали друг у друга текст и меняли там только титульный лист.

