Петербуржцам предложили проверить школьные знания на простом математическом примере

Многие уверены, что школьная математика давно осталась где-то на уровне автоматических навыков. Но на практике даже простые примеры нередко вызывают ошибки — особенно если в одном выражении одновременно встречаются скобки, умножение, деление и вычитание. Именно на невнимательности чаще всего и "спотыкаются" взрослые.

"Петербург2" предложил читателям проверить себя с помощью короткого математического задания, которое на первый взгляд кажется элементарным. Однако попытка решить пример в уме без калькулятора быстро показывает, насколько легко перепутать порядок действий.

Задание выглядит так:

(6 × 7 - 54 ÷ 9) ÷ 6 = ?

Авторы теста предлагают сначала попробовать решить пример самостоятельно, а уже потом свериться с правильным ответом. Главная сложность здесь — не сами вычисления, а необходимость соблюдать последовательность математических действий.

Сначала выполняется умножение:

6 × 7 = 42.

После этого нужно разделить 54 на 9. Получается 6.

Далее оба результата используются внутри скобок:

42 - 6 = 36.

На последнем этапе число 36 делят на 6. В итоге получается правильный ответ — 6.

Подобные задания регулярно появляются в интернете и социальных сетях. Несмотря на простоту, они быстро набирают популярность: пользователи спорят о порядке действий, проверяют внимательность и сравнивают скорость решения. Особенно часто ошибки возникают именно в примерах со скобками, когда люди пытаются считать слишком быстро и пропускают отдельные этапы.

