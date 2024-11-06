Володин поздравил выпускников с последним звонком

В Госдуме напомнили о празднике, который ждет 11-классников 26 мая.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил выпускников российских школ с последним звонком и пожелал им удачи. В собственном аккаунте на национальной цифровой платформе Max председатель Государственной думы Вячеслав Володин разместил видеоролик, направленный на молодежь.

Сегодня для вас звучит последний звонок. Впереди большая жизнь. Время выбора, принятия решений и возможностей. Мечтайте! Ставьте перед собой высокие цели и идите к ним! Все получится! Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Напомним, что последние звонки пройдут в школах по стране 26 мая. Также известно, что праздничные мероприятия будут посвящены Году единства народов России. В общей сложности в текущем году из образовательных учреждений выпускаются почти 750 тысяч 11-классников.

