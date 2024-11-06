В Омской области при пожаре погибли шесть человек

На территории села Юрьевка Омской области в частном доме скончались шесть человек, включая четверых несовершеннолетних. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета по региону. Известно, что трагедия связана с пожаром. По факту произошедшего ведется уголовное дело. Сейчас специалисты занимаются осмотром здания и допрашивают соседей.

Во время пожара погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери, 2 и 5 лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном. пресс-служба СК РФ

Позже в надзорном ведомстве уведомили общественность о том, что погибшие женщина и ее трое малолетних детей не состояли на учете в надзорных органах. Также установлено, что пострадавший дом был газифицирован, поэтому необходимости в использовании печи не было. Губернатор Виталий Хоценко сообщил через социальные сети о том, что дал поручение главе Павлоградского района и местному министерству труда и социального развития региона оказать все необходимые меры поддержки.

Фото: Следственный комитет по Омской области