"Известия": 85 операторов связи оштрафовали за невыдачу данных об IP-адресах

В РКН напомнили об обязанностях передавать запрашиваемые данные по запросу ведомства.

Роскомнадзор оштрафовал 85 российских мобильных операторов за непредоставление сведений об IP-адресах своих абонентов. Соответствующими статистическими данными с общественностью поделились журналисты из газеты "Известия" со ссылкой на профильное ведомство. Специалисты пояснили изданию, что в 2025 году вышел приказ надзорного органа, по которому компании сотовой связи должны в течение одного дня передавать информацию об IP-адресах и данных о муниципальном образовании их использования,идентификаторы технических средств противодействия угрозам, через которые осуществляется пропуск интернет-трафика. При наличии запроса такие данные должны предоставляться в течение часа.

Информирование операторов проводится в рамках реализации полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона "О связи", обязывающего операторов представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам. сообщение от Роскомнадзора

В СМИ уточнили, что в марте 2026 года соответствующие уведомления от РКН получили 1 359 операторов связи. В "Ростелекоме" добавили, что им известно о рассылке таких извещений, на сети компании проведены необходимые доработки.

