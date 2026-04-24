ФСБ задержала администратора группы, где готовилось покушение на замглавы РКН

Сотрудники Роскомнадзора и их родственники получают угрозы и становятся жертвами нападений и экстремистских акций со стороны молодежи, находящейся под влиянием украинских спецслужб.

Администратор группы, в которой готовилось покушение на заместителя главы Роскомнадзора, оказалась среди задержанных за подготовку теракта в отношении руководства РКН. Соответствующий ролик по социальным сетям распространили представители Центра общественных связей при ФСБ России. Российские силовые структуры установили, что в марте 2026 года женщина вступила в чат, в котором предложила свою помощь в качестве изготовления листовок. В результате кураторы сделали ее администратором группы, в котором подготавливалось покушение на замглавы РКН.

В адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, а также членов их семей поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты. ЦОС ФСБ России

В пресс-службе надзорного ведомства пояснили, что исполнителями таких преступлений являются координируемые из-за границы молодые люди, в том числе и несовершеннолетние граждане страны. Украинские спецслужбы ведут активную деятельность по вербовке людей на мероприятия, нацеленные на срыв обеспечения информационной безопасности в стране. В ЦОС ФСБ уточнили, что в частности, речь идет о противодействии блокировки мессенджера Telegram, который массово используется злоумышленниками для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений на территории нашего государства. Силовики рассказали, что уполномоченным органом власти по осуществлению блокировки и недопущению ее обхода за счет использования VPN-сервисов остается Роскомнадзор.

