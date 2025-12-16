В Смоленской области при атаке дронов ВСУ погибли два сотрудника МЧС

Василий Анохин рассказал о трагедии после удара БПЛА ВСУ по российскому региону.

Два сотрудника российских экстренных служб погибли на территории Смоленской области из-за атаки украинских беспилотников. Соответствующими сведениями с подписчиками аккаунта в национальном мессенджере Макс поделился губернатор региона Василий Анохин. Чиновник объяснил, что также есть пострадавшие после налета БПЛА противника. Речь идет об еще двух сотрудниках пожарной службы и мирном жителе.

В Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков вражеского беспилотника при тушении пожара погибли два сотрудника расчета 30 ПСЧ ГУ МЧС России по Смоленской области. Еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения. Василий Анохин, глава региона

Губернатор добавил, что родственникам погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

Над Петербургом и Ленобластью сбили более 60 БПЛА. В городе есть пострадавшие.

Фото: Макс / Василий Анохин