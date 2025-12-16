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Над Петербургом и Ленобластью сбили более 60 БПЛА. В городе есть пострадавшие
Сегодня, 8:36
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Над Петербургом и Ленобластью сбили более 60 БПЛА. В городе есть пострадавшие

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В настоящее время идет ликвидация последствий.

Над территорией Ленинградской области 3 июня уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов. Дроны были сбиты и в Петербурге, рассказали Александр Дрозденко и Александр Беглов. 

В Лужском районе в результате падения обломков четыре частных дома получили незначительные повреждения. По предварительным данным, в других районах пострадавших и разрушений нет. В городе БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. В настоящее время идет ликвидация последствий. 

Пострадали несколько человек. Погибших нет. Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность. 

Александр Беглов, губернатор 

Ранее режим беспилотной области вводили в Ленобласти 26 мая. 

Фото: ВКонтакте / Интересные события в Санкт-Петербурге (Натали Сорокина) 

Теги: бпла, ленобласть, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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