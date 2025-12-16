Над Петербургом и Ленобластью сбили более 60 БПЛА. В городе есть пострадавшие

В настоящее время идет ликвидация последствий.

Над территорией Ленинградской области 3 июня уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов. Дроны были сбиты и в Петербурге, рассказали Александр Дрозденко и Александр Беглов.

В Лужском районе в результате падения обломков четыре частных дома получили незначительные повреждения. По предварительным данным, в других районах пострадавших и разрушений нет. В городе БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. В настоящее время идет ликвидация последствий.

Пострадали несколько человек. Погибших нет. Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность. Александр Беглов, губернатор

Ранее режим беспилотной области вводили в Ленобласти 26 мая.

Фото: ВКонтакте / Интересные события в Санкт-Петербурге (Натали Сорокина)