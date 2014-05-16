СК возбудил дело после гибели двух детей при пожаре в Петербурге

Причину возникновения пожара предстоит определить в ходе расследования.

Следственный комитет начал расследование после пожара в жилом доме на Будапештской улице, где погибли двое детей. Следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 2 детей при пожаре в квартире жилого дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

По предварительной информации, возгорание произошло 2 августа в квартире дома, расположенного на Будапештской улице. После происшествия следователь осмотрел место пожара, а также назначил необходимые судебные экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности 2 лицам.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что три автомобиля пострадали при пожаре в Выборгском районе от рук подростков.

Фото: Telegram / Следком