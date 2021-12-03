Петербург потерял часть спроса на летние поездки выходного дня.

Санкт-Петербург остается одним из самых популярных направлений для коротких путешествий летом, однако его доля среди бронирований поездок на выходные снизилась. Лидером по росту интереса стала Москва.

Доля Санкт-Петербурга в структуре летних поездок выходного дня уменьшилась на 1,56 процентного пункта. Несмотря на снижение показателя, город сохранил 2 место среди самых востребованных направлений для короткого отдыха, уступая только Москве.

По данным ТАСС, Москва стала лидером по росту популярности у туристов. Ее доля в бронированиях увеличилась на 2,89 процентного пункта и составила почти 20% от общего числа поездок выходного дня по стране.

Также рост интереса зафиксировали у Анапы, где показатель увеличился на 0,54 процентного пункта, Челябинска на 0,43 процентного пункта и Хабаровска на 0,27 процентного пункта.

При этом спрос на поездки в Сочи снизился на 2,25 процентного пункта. Кроме Петербурга, снижение интереса отмечено у Ростова-на-Дону, Волгограда и Казани.

Сейчас доля Санкт-Петербурга среди летних поездок на выходные составляет 14,9%. Третье место занимает Сочи с показателем 6%. В десятку самых популярных направлений также вошли Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар, Калининград, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Ранее мы рассказывали о том, что новый туристический сезон в Петербурге пройдет под брендом "Северное лето".

Фото: Piter.TV