Новый туристический сезон в Петербурге пройдёт под брендом "Северное лето"

Основная концепция бренда нацелена на туристов, желающих совместить культурную программу с отдыхом на природе.

Текущий летний туристический сезон в Петербурге будет продвигаться под единым названием "Северное лето". Соответствующее соглашение было подписано на полях ПМЭФ-2026 между городским комитетом по развитию туризма, дизайнером Артемием Лебедевым и генеральным директором компании VLP Алексеем Казаковым.

Как сообщили в Смольном, основная концепция бренда нацелена на туристов, желающих совместить культурную программу с отдыхом на природе. В рамках новой стратегии гостям города предложат сочетать пляжный отдых с посещением современных городских пространств, а также лёгкий доступ к экологическим тропам, до которых можно добраться из центра менее чем за час.

Председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич подчеркнул, что в условиях высокой конкуренции именно креативная концепция становится решающим фактором. По его словам, качественная маркетинговая упаковка превращает набор туристических услуг в понятный и желанный продукт для путешественника.

Соглашение сторон предусматривает информационное сотрудничество для более широкого освещения проектов в сфере туризма.

Ранее Евгений Панкевич заявил о значительном вкладе ПМЭФ-2026 в развитие делового туризма Петербурга.

Фото: Piter.TV