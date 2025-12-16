Евгений Панкевич заявил о значительном вкладе ПМЭФ-2026 в развитие делового туризма Петербурга

Он подчеркнул, что с каждым годом в город приезжает всё больше гостей, к работе форума активно подключаются музеи, театры и выставочные пространства.

Председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделился с "Петербургским дневником" мнением о влиянии этого события на город. По его словам, форум является крупнейшим деловым мероприятием страны и вносит огромный вклад в развитие делового туризма.

Как отметил чиновник, подготовка к событию всегда ведётся заранее и затрагивает не только бизнес-сферу, но и индустрию гостеприимства. Он подчеркнул, что с каждым годом в город приезжает всё больше гостей, к работе форума активно подключаются музеи, театры и выставочные пространства.

Также Евгений Панкевич упомянул одну из первых сессий форума, посвящённую комплексному подходу к инвестициям в туризм и объекты культурного наследия, включая развитие Кронштадта как части "морской столицы".

Говоря об адаптации города для туристов, он заявил, что Санкт-Петербург обладает классической архитектурой, которую необходимо приспосабливать под современные нужды туризма. При этом он добавил, что в городе уже есть успешные примеры и яркие команды, которые занимаются этой задачей.

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Фото: Piter.TV