Ксения Собчак оценила проект реконструкции "Крестов" на стенде Петербурга

Журналист, дочь первого мэра Петербурга Ксения Собчак назвала проект реконструкции СИЗО "Кресты" "очень крутым". Своими впечатлениями она поделилась после осмотра стенда города, пишет "Петербургский дневник".
Очень крутой проект, прямо в центре города. Главное, на мой взгляд, что это позитив, которого постоянно не хватает. Была тюрьма, страшная тюрьма, а будет теперь классный кластер, отельный комплекс.
Ксения Собчак, журналист
Как рассказал генеральный директор девелопера проекта, компании "КВС", Сергей Ярошенко, преобразование территории планируется завершить к 2030 году. На месте бывшего исправительного учреждения появится многофункциональный квартал с офисами, гостиницами, музейным и гастрономическим пространством, а также бассейном. Внутренняя территория станет полностью пешеходной.
Собчак также отметила удачное расположение будущего делового центра.
Ранее Петербург представил макеты будущих проектов на ПМЭФ-2026.
Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)
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