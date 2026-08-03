"Черные нотариусы": в Петербурге сорвали аферу с участком на 180 млн рублей

Правоохранители пресекли крупное мошенничество с недвижимостью.

Сотрудники Росгвардии провели задержание в Петербурге человек за попытку завладеть земельным участком, стоимость которого оценивается в 180 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что совместный план разработали 54-летний неработающий мужчина, 35-летняя юрисконсульт нотариальной конторы и 53-летний временно исполняющий обязанности нотариуса.

Суть плана заключалась в том, чтобы незаконно завладеть земельным участком на Пироговской набережной стоимостью 180 млн рублей. Для этого они подготовили правоустанавливающие документы, а затем направили их в Росреестр, чтобы переоформить участок на третье лицо.

Фигуранты не смогли довести задуманное до конца по независящим от них обстоятельствам. У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, доверенности и документы. Расследование уголовного дела о покушении на крупное мошенничество продолжается.

Ранее мы сообщали, что мошенники сдают квартиры умерших собственников через фиктивное наследство. Для этого они обращаются к нотариусу от лица якобы дальнего родственника покойного.

Видео: Росгвардия, Северо-Западный округ