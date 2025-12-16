Петербург представил макеты будущих проектов на ПМЭФ-2026

Экспозиция демонстрирует амбициозные планы по развитию транспортной сети, промышленности и созданию новых общественных пространств.

На стенде Петербурга в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) представлены макеты ключевых инфраструктурных и технологических проектов города. Экспозиция демонстрирует амбициозные планы по развитию транспортной сети, промышленности и созданию новых общественных пространств.

Среди наиболее значимых объектов:

– Всесезонный курорт "Санкт-Петербург Марина" — проект нового масштабного туристического кластера.

– Мост в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) — макет важного элемента дорожной инфраструктуры.

– Обновлённый комплекс "Крестов", который планируется превратить в современное общественное пространство.

Будущая трамвайная линия по маршруту "Славянка – ж/д станция Царское Село – Кампус СПбГУ – ИНТЦ "Невская Дельта"".

– Отдельное внимание уделено достижениям судостроения и высоких технологий. На стенде можно увидеть модель контейнеровоза проекта "Римский Корсаков", а также модели безэкипажных катеров "Бриз" и "Оркан", созданных на базе российских двигателей и комплектующих.

Форум проходит с 3 по 6 июня.

Ранее мы сообщили о том, что на ПМЭФ-2026 заключат сделки на 6,5 трлн рублей.

Фото: Piter.TV