Депрессивные кошки и тревожные псы: ветеринары рассказали, почему животным назначают антидепрессанты

Специалисты всё чаще сталкиваются с собаками и кошками, чьё поведение напоминает человеческие неврологические диагнозы. Доцент кафедры патологической физиологии СПбГУВМ Ксения Анисимова рассказала "Вечернему Санкт-Петеребургу"", что в практике встречаются животные с нетипичным темпераментом: они спят менее восьми часов в сутки, реагируют на каждый шорох и не поддаются стандартной дрессировке.
Хотя официально диагнозы СДВГ или РАС животным не ставят из-за различий в строении мозга, ветеринары используют термин "расстройство гиперчувствительности – гиперактивности". Для коррекции состояния применяется медикаментозная поддержка.
Как рассказала ветеринарный врач Екатерина Мурадова, питомцам назначают антидепрессанты и препараты вроде габапентина для снижения нервной возбудимости. При этом эксперты подчеркивают: перед началом лечения необходимо исключить соматические заболевания, хроническую боль или гормональные сбои.
Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Ветеранов отремонтировали площадку для собак.
Фото: Magnific (wirestock)
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