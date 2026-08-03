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Депрессивные кошки и тревожные псы: ветеринары рассказали, почему животным назначают антидепрессанты
Сегодня, 15:14
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Депрессивные кошки и тревожные псы: ветеринары рассказали, почему животным назначают антидепрессанты

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Хотя официально диагнозы СДВГ или РАС животным не ставят из-за различий в строении мозга, ветеринары используют термин "расстройство гиперчувствительности – гиперактивности".

Специалисты всё чаще сталкиваются с собаками и кошками, чьё поведение напоминает человеческие неврологические диагнозы. Доцент кафедры патологической физиологии СПбГУВМ Ксения Анисимова рассказала "Вечернему Санкт-Петеребургу"", что в практике встречаются животные с нетипичным темпераментом: они спят менее восьми часов в сутки, реагируют на каждый шорох и не поддаются стандартной дрессировке.

Хотя официально диагнозы СДВГ или РАС животным не ставят из-за различий в строении мозга, ветеринары используют термин "расстройство гиперчувствительности – гиперактивности". Для коррекции состояния применяется медикаментозная поддержка.

Как рассказала ветеринарный врач Екатерина Мурадова, питомцам назначают антидепрессанты и препараты вроде габапентина для снижения нервной возбудимости. При этом эксперты подчеркивают: перед началом лечения необходимо исключить соматические заболевания, хроническую боль или гормональные сбои.
 
Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Ветеранов отремонтировали площадку для собак.

Фото: Magnific (wirestock)
 

Теги: домашние животные, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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