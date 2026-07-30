  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Ветеранов отремонтировали площадку для собак
Сегодня, 16:21
113
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Ветеранов отремонтировали площадку для собак

0 0

Всего для тренировок доступны 12 элементов.

На проспекте Ветеранов после ремонта открыли площадку для выгула и дрессировки собак. Территорию возле дома 89 огородили забором, там же проложили дорожки из резиновой крошки, обновили газон и установили новое оборудование для занятий, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 30 июля. 

Кроме того, появилась зона отдыха и для хозяев питомцев. Всего для тренировок доступны 12 элементов. Оценила пространство горожанка Елена Стрижова вместе с метисом таксы Лориком. 

На сегодняшний день в Северной столице работают порядка 60 площадок для выгула собак, восемь из них находятся в Кировском районе. 

Ранее на Piter.TV: на проспекте Энгельса открылась площадка для выгула и дрессировки собак. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: кировский район, собаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии