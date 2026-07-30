На проспекте Ветеранов отремонтировали площадку для собак

Всего для тренировок доступны 12 элементов.

На проспекте Ветеранов после ремонта открыли площадку для выгула и дрессировки собак. Территорию возле дома 89 огородили забором, там же проложили дорожки из резиновой крошки, обновили газон и установили новое оборудование для занятий, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 30 июля.

Кроме того, появилась зона отдыха и для хозяев питомцев. Всего для тренировок доступны 12 элементов. Оценила пространство горожанка Елена Стрижова вместе с метисом таксы Лориком.

На сегодняшний день в Северной столице работают порядка 60 площадок для выгула собак, восемь из них находятся в Кировском районе.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Энгельса открылась площадка для выгула и дрессировки собак.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"