На проспекте Энгельса открылась площадка для выгула и дрессировки собак

Для владельцев питомцев обустроили зону для отдыха, где размещены скамейки и урны.

На проспекте Энгельса досрочно заработала новая площадка для выгула и дрессировки собак площадью 1,4 тыс. квадратных метров, пишет 11 июня телеканал "Санкт-Петербург".

Для владельцев питомцев обустроили зону для отдыха, где размещены скамейки и урны. Есть также специальные контейнеры для биологических отходов. Особое внимание при проектировании было уделено безопасности: высота забора составляет почти 2 метра, что исключает случайный выход животных на проезжую часть или к пешеходным дорожкам.

Площадка вообще вся нравится. И то, что отделены маленькие собаки от больших. И вообще мы эту площадку ждали очень сильно давно, потому что у нас здесь в районе собачьих площадок нет. Очень рады, что мы сюда можем приходить со своими друзьями-собачниками и наконец-то отпускать собак играть. Петербурженка

Площадка благоустроена в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и программы "Формирование комфортной городской среды".

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Фото: pxhere