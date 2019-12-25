В США вывели собак, которые не вызывают аллергию

Компания ждет одобрения внесения генетических изменений от FDA.

Американская биотехнологическая компания Kindred Companion Sciences впервые вывела гипоаллергенных собак путем редактирования их генома. Соответствующими данными со СМИ поделились представители пресс-службы организации. на официальном сайте дистрибьютора пресс-релизов BusinessWire упоминается о том, что у двух самках бигля, родившихся в сентябре 2024 года, геном был отредактирован с помощью метода CRISPR-Cas9. В результате питомцы под кличками Альфи и Бейли перестали производить аллерген Can f 1. Он не был выявлен у данных собак а рамках проведенных исследований. При этом процедуры никак не сказались на развитии собак.

Kindred Companion Sciences представила первых собак, чьи гены были отредактированы для устранения основного аллергена, носителем которого являются собаки. сообщение компании

Западные специалисты добавили, что на текущий момент гипоаллергенные собаки еще не поступили в продажу. Проведенные компанией генетические изменения все еще не одобрены Управлением по продовольствию и лекарствам США (FDA).

В российских аэропортах появятся места для выгула собак-проводников.

Фото: pxhere.com