"Сразу казнить". Соловьев призвал вернуть в практику высшую меру наказания

По мнению журналиста, такая мера могла бы стать сдерживающим фактором для преступников.

Журналист Владимир Соловьев выступил с предложением вернуть смертную казнь в России. В частности, такую меру нужно было бы применять к виновным в терактах, в том числе к организаторам теракта против блогера Владлена Татарского, сообщили "Вести".

По мнению телеведущего, действующие меры наказания недостаточно жесткие, поэтому смертная казнь могла бы стать фактором сдерживания для потенциальных преступников.

Кроме того, Соловьев предложил конфисковывать имущество семей преступников в пользу государства. Такая мера должна исключить ситуацию, при которой участие в преступлении будут воспринимать как способ решить финансовые проблемы близких. Свою позицию журналист считает не жестокой, а справедливой.

В настоящее время в России действует мораторий на применение смертной казни, поэтому для возвращения данного вида наказания необходимы отдельные правовые решения.

Ранее вопрос возвращения смертной казни прокомментировала экс-уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Фото: ВКонтакте / Соловьев Live