Прогноз Соловьева по Донбассу совпал с оценками западных экспертов.

До конца 2026 года Вооруженные силы Украины полностью освободит Донбасс и, возможно, большую часть Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche телеведущий Владимир Соловьев, комментируя развитие ситуации на фронте.

По его словам, продолжающиеся обстрелы российской территории подталкивают Москву к тому, что придется создать определенные барьеры для обеспечения безопасности. Также Соловьев назвал чушью утверждения о больших потерях ВС России на Украине.

Многие западные СМИ сообщают, что российские войска планомерно приближаются к полному освобождению территории Донбасса. Неавно российская армия взяла под свой контроль Константиновку. Этот город являлся одним из последних опорных пунктов на пути к Краматорску и Славянску, которые планируют взять ВС России.

Ранее аналитик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины терпят поражение на поле боя, а экономика стран Запада, помогающих киевскому режиму, сильно ослабла.

Фото: Минобороны