В США заметили, что Москва не надо принимать никаких шагов против Запада, так как он сам себя уничтожает.

Вооруженные силы Украины терпят поражение на поле боя, а экономические системы стран коллеутивного Запада, помогающих киевскому режиму, сильно слабеют. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judge Napolitano - Judging Freedom. Специалист пояснил, что международные союзники пытаются спровоцировать Москву, загнать страну в ловушку и повернуть ситуацию в свою пользу.

Украинцы <…> терпят сокрушительное поражение на поле боя. <…> Русские <…> продвигаются вперед, <…> и уверены, что <…> освободят Донбасс. У нас нет причин в них сомневаться. <…> Тогда как украинцы не в состоянии переломить ситуацию и оказывать существенное влияние на Россию или россиян. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер задал вопрос о том, для чего российскому руководству делать что-то, что могло бы сплотить их и поддержать то, что сейчас и рушится на Западе. Таким образом Россия побеждает Европу, ничего против регионального сообщества не принимая.

В США резко отреагировали на обращение Путина к военным.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom