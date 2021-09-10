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Аналитик Риттер: Украина проигрывает на поле боя и не может переломить ситуацию

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В США заметили, что Москва не надо принимать никаких шагов против Запада, так как он сам себя уничтожает.

Вооруженные силы Украины терпят поражение на поле боя, а экономические системы стран коллеутивного Запада, помогающих киевскому режиму, сильно слабеют. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для  YouTube-канала  Judge Napolitano - Judging Freedom. Специалист пояснил, что международные союзники пытаются спровоцировать Москву, загнать страну в ловушку и повернуть ситуацию в свою пользу.

Украинцы <…> терпят сокрушительное поражение на поле боя. <…> Русские <…> продвигаются вперед, <…> и уверены, что <…> освободят Донбасс. У нас нет причин в них сомневаться. <…> Тогда как украинцы не в состоянии переломить ситуацию и оказывать существенное влияние на Россию или россиян.

Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер задал вопрос о том, для чего российскому руководству делать что-то, что могло бы сплотить их и поддержать то, что сейчас и рушится на Западе. Таким образом Россия побеждает Европу, ничего против регионального сообщества не принимая.

В США резко отреагировали на обращение Путина к военным.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: запад, сво, скотт риттер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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