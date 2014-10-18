На Елагином острове и в ТРК "Лето" заработали новые аттракционы

Развлекательное оборудование успешно прошло государственную регистрацию в Гостехнадзоре.

В двух районах Петербурга для жителей и гостей города открылись новые атаккционы. Развлекательное оборудование успешно прошло государственную регистрацию в Гостехнадзоре.

На севере города, у входа на Масляный луг Елагина острова, установили 15-метровое колесо обозрения "Колесо Ферриса". Конструкция является сборной металлической и размещена на грузовом полуприцепе. Для обеспечения дополнительной устойчивости по периметру шасси установлены вспомогательные опоры. Нестационарный аттракцион будет работать до 8 августа включительно в рамках проходящего музыкального фестиваля.

Второй объект появился на территории ТРК "Лето". Там оборудовали надувной аквапарк весом 1200 килограммов. Комплекс объединяет водную горку с бассейном и батутную зону, позволяя детям совмещать активные игры на суше и водные развлечения под открытым небом.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге начался масштабный капремонт фасадов на Невском после выдачи ордеров ГАТИ.

Фото: Гостехнадзор Петербурга